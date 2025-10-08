Cronaca
Baschirotto, nozze in vista:
Marika ha detto “sì”
La stagione a tinte grigiorosse si appresta a diventare ancora più speciale per il difensore della Cremonese Federico Baschirotto. L’ex Lecce ha infatti chiesto la mano della sua fidanzata Marika D’Angelo: il “sì” è testimoniato dall’annuncio social dei due.
Marika ha scritto su Instagram: “Sì all’uomo della mia vita”, postando alcune foto in compagnia di Federico. Una notizia splendida per la vita privata del difensore grigiorosso, già grande protagonista di questo avvio di campionato.
