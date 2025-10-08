Ultime News

8 Ott 2025 "Build your Idea", le startup del
progetto Crit presentate a S.Monica
8 Ott 2025 Pd contro la sanità lombarda
Presidio al mercato e volantinaggio
8 Ott 2025 Carcere di Cremona, 41 unità di
personale assegnate a Cà del Ferro
8 Ott 2025 Baschirotto, nozze in vista:
Marika ha detto “sì”
8 Ott 2025 Gaza sotto assedio, assemblea
al Circolo Arci Signorini
Cronaca

Baschirotto, nozze in vista:
Marika ha detto “sì”

Federico Baschirotto e Marika D'Angelo

La stagione a tinte grigiorosse si appresta a diventare ancora più speciale per il difensore della Cremonese Federico Baschirotto. L’ex Lecce ha infatti chiesto la mano della sua fidanzata Marika D’Angelo: il “sì” è testimoniato dall’annuncio social dei due.

Marika ha scritto su Instagram: “Sì all’uomo della mia vita”, postando alcune foto in compagnia di Federico. Una notizia splendida per la vita privata del difensore grigiorosso, già grande protagonista di questo avvio di campionato.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...