Giovani a lezione di altri giovani che ce l’hanno fatta e aziende con il desiderio di approfondire i vantaggi di investire nelle startup. Platea gremita di studenti e studentesse, imprenditori, manager e professionisti all’evento “Dalle idee alle imprese: l’ecosistema BYI per i giovani innovatori” organizzato dal Crit (Distretto per l’innovazione tecnologica di Cremona) in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore e BCC Credito Padano per restituire i primi risultati del progetto di incubazione e accelerazione Build Your Idea, promosso da Crit, Università Cattolica del Sacro Cuore, Nexus Generation 3C e Camera di Commercio di Cremona, in contatto con Comune di Cremona.

Nell’aula magna del Campus Santa Monica, hanno aperto l’evento il sindaco Andrea Virgilio, Arnaldo Ghisotti, Presidente BCC Credito Padano e Nicolò Dossena, Direttore del CRIT che ha elencato in numeri i risultati di un anno di attività di BYI: 2 call to action, 15 idee di startup, 4 startup che hanno partecipato a bandi e ottenuto finanziamenti, 1 startup riconosciuta ufficialmente come innovativa iscritta al registro delle imprese.

A seguire, le esperienze reali dietro ai numeri, con la presentazione delle prime startup di Build Your Idea, alcune già affermate e riconosciute sul mercato, altre pronte a muovere i primi passi. Paolo Pavesi ha presentato Fees, app che digitalizza spese e documenti. Martina Feroldi ha raccontato la sua esperienza con Visione 3000 che si occupa di prodotti innovativi nel campo della sicurezza sul lavoro. Silvia La Malfa, laureanda magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale all’Università Cattolica e il compagno di corso Lorenzo Vincini, con Vincenzo Schilirò, hanno approfondito Abbs.

“Oggi, insieme ai miei colleghi – ha raccontato Silvia – presento ABBS.app, un’applicazione che consente di scoprire e iscriversi a servizi in abbonamento che le imprese mettono a disposizione. Una specie di airbnb per gli abbonamenti. Il

percorso formativo che ho seguito mi ha consentito di avere e di credere in un’ idea di business. Mi ha aperto tante porte, mi ha permesso di capire il mondo del lavoro e delle imprese”.

Infine, Alessandro Nicastro e Lorena Cravero, laureanda magistrale in Gestione d’azienda dell’Università Cattolica, hanno descritto OMP!, Oh my Physio. “Tutto è nato da un progetto universitario durante il corso di Imprenditorialità – ha detto Lorena – La nostra idea mira a rendere più smart la riabilitazione: aiuta i professionisti a far diventare la riabilitazione più

fruibile anche da casa”.

I lavori sono proseguiti con la tavola rotonda, moderata da Alessandro di Stefano, giornalista di StartupItalia, dedicata ai temi dell’innovazione e del valore strategico dell’investimento nelle startup. Sono intervenuti il direttore del CERSI, Fabio Antoldi, il responsabile Digital Innovation & Multichannel presso Iccrea Banca, Andrea Coppini e Claudio Caletti, CTO e

Founder di ReportAId, startup che usa l’Intelligenza Artificiale per ‘far parlare’ i referti medici.

“In un anno abbiamo seguito 15 startup – ha dichiarato Fabio Antoldi – Build Your Idea ha permesso di portare a termine idee d’impresa nate dai giovani, grazie a un ecosistema territoriale in cui l’Università Cattolica collabora con diversi partner. Sono particolarmente fiero del fatto che oggi due startup delle quattro presentate sono state fondate da laureati e laureandi della Cattolica di Piacenza e Cremona, che proprio qui hanno imparato a fare impresa innovativa”.

“A un anno dal lancio del programma – ha concluso Nicolò Dossena, Managing Director del CRIT – abbiamo raggiunto numerosi traguardi: coinvolto aziende e realtà del territorio, lanciato le prime startup e supportato la nascita di nuove idee. L’obiettivo è quello di crescere ancora e ispirare altri giovani imprenditori, dando il nostro supporto e facendo conoscere le opportunità che può offrire il nostro territorio”.

A conclusione dell’evento, un aperitivo di networking curato da Buon Palato.

