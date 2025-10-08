Ultime News

8 Ott 2025 Youth Club, il Ponchielli sostiene
l'accesso dei giovani al teatro
8 Ott 2025 Polizze catastrofali, Cna: "Almeno
si renda detraibile il premio"
8 Ott 2025 Apre il ristorante "Slambruton"
Pasto completo a offerta libera
8 Ott 2025 Coro Ponchielli Vertova
in concerto a Soresina l'11 ottobre
8 Ott 2025 Bertolaso a Cremona: "Nuovo
ospedale entro sei anni"
Video Pillole

“Camera del futuro”. Barcellona “Miglioreremo efficienza servizi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo le prime Pubbliche amministrazioni nell’introduzione dell’Intelligenza artificiale nello svolgimento di prodotti e processi, quindi miglioreremo l’efficacia e l’efficienza dei nostri servizi, tutto a vantaggio delle imprese”: lo ha detto Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, in occasione della presentazione di “Camera del futuro”, progetto pluriennale di trasformazione digitale della CCIAA di Palermo ed Enna.
