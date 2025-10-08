Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 8/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Tron: Ares”, terzo capitolo della saga sci-fi
– “Tre ciotole”, il film tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia
– “Il professore e il pinguino” con Steeve Coogan e Jonathan Pryce
– “La ragazza del coro” di Urska Djukic
