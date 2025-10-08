Errani ‘allenatrice’ di Paolini a Wuhan: “Dalle fastidio, ma varia il servizio”

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini vola agli ottavi di finale del Wta 1000 di Wuhan grazie all’arma segreta… Sara Errani. Oggi, mercoledì 8 ottobre, la tennista azzurra ha battuto la cinese ‘padrona di casa’ Yue Yuan, numero 109 del mondo, in tre set, rimontando con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3. Dopo un primo parziale negativo, Paolini si è riuscita a risollevare tornando sul suo livello di tennis nel secondo, ricevendo i preziosi consigli della compagna di doppio.

Presente, come sempre ormai, nell’angolo dell’azzurra, Sara Errani si è rivolta a Paolini, tra secondo e terzo set, dicendole: “Se le dai un po’ fastidio, può fare doppio fallo, sennò è sempre serena. Ti ha fatto un ace sul dritto, sennò è andata sempre sul rovescio, mettile un po’ di pressione lì. Se decidi di andare avanti, vai avanti, decisa e ci vai dentro”.

“E poi brava, c’è da stare lì, è stata dura ma brava, forza. Intensità alta come hai fatto negli ultimi due game”, ha detto Errani, catturata dalle telecamere, “il servizio al corpo a me piace molto, però varialo, vedi tu: fai quello che ti senti, però sii ordinata. Prenditi i tuoi tempi, forza”.