8 Ott 2025 Youth Club, il Ponchielli sostiene
l'accesso dei giovani al teatro
8 Ott 2025 Polizze catastrofali, Cna: "Almeno
si renda detraibile il premio"
8 Ott 2025 Apre il ristorante "Slambruton"
Pasto completo a offerta libera
8 Ott 2025 Coro Ponchielli Vertova
in concerto a Soresina l'11 ottobre
8 Ott 2025 Bertolaso a Cremona: "Nuovo
ospedale entro sei anni"
Gas, Descalzi “Sbagliato dire che quello russo costava meno”

ROMA (ITALPRESS) – “Dire che il gas russo costava meno è uno statement sbagliato. Il gas russo costava meno ai russi”. Così l’Ad di Eni, Claudio Descalzi, a margine della Cerimonia di consegna dei Premi Eni Award 2025 al Quirinale. “Siccome il gas, come nel petrolio, che va al TTF prende il valore del TTF, se il gas russo costa uno e lo vende a 10, 9 sono per lui. Il gas americano che costa a chi lo produce più del gas russo e arriva mettiamo a sette 7-8 dollari, loro ci guadagnano due. Ma quando noi prendevamo gas russo abbiamo perso un sacco di soldi perché arrivava a un prezzo contrattuale che era superiore a quello che noi potevamo vendere”, aggiunge.

