8 Ott 2025 Cremo, Vandeputte: "Voglio
ripagare la fiducia della società"
8 Ott 2025 Mercato e Festa del Torrone,
trovato il compromesso
8 Ott 2025 Lamastra (Unicatt): "Nobel per la
Chimica, sfide cruciali per la Terra"
8 Ott 2025 "Malato di gioco e geloso":
tre anni all'ex compagno violento
8 Ott 2025 Botte alla moglie incinta e pugni
alle figlie. Ex pivot a processo
Gaza, Corrado “Priorità fermare le armi”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “In questo momento abbiamo un’opportunità unica per fermare il genocidio, liberare gli ostaggi e successivamente si potrà parlare di tutto il resto. Ma prima di ogni cosa bisogna fermare le armi”. Lo ha affermato l’eurodeputata del Partito Democratico, Annalisa Corrado, a margine del dibattito sul contributo dell’Unione europea alla soluzione a due Stati nel conflitto in Medio Oriente. “Credo sia il momento di concentrare tutti gli sforzi, perché siamo di fronte a un piano di pace e a una proposta non del tutto conforme al diritto internazionale – ha continuato Corrado – ma che comunque rappresenta un punto di partenza su cui si sta lavorando e che, gradualmente, sembra poter coinvolgere tutti i soggetti interessati, pur avendo inizialmente escluso i rappresentanti della Palestina”.

