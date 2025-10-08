Ultime News

Infrastrutture, all’Ara Pacis la mostra Webuild “Evolutio”

ROMA (ITALPRESS) – Le grandi infrastrutture che hanno modellato il territorio, sostenuto lo sviluppo economico e unito le comunità sono le protagoniste di Evolutio, il progetto culturale e divulgativo firmato Webuild, pensato per raccontare in modo immersivo e accessibile il valore strategico e identitario delle opere realizzate dal Gruppo. Aperta al pubblico dall’8 ottobre al 9 novembre presso il Museo dell’Ara Pacis di Roma, Evolutio è una mostra multimediale immersiva che attraversa oltre un secolo di trasformazioni economiche e sociali dell’Italia, mostrando come il Paese sia passato da nazione agricola a potenza industriale grazie anche alle sue infrastrutture.
