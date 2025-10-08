Ultime News

8 Ott 2025 Youth Club, il Ponchielli sostiene
l'accesso dei giovani al teatro
8 Ott 2025 Polizze catastrofali, Cna: "Almeno
si renda detraibile il premio"
8 Ott 2025 Apre il ristorante "Slambruton"
Pasto completo a offerta libera
8 Ott 2025 Coro Ponchielli Vertova
in concerto a Soresina l'11 ottobre
8 Ott 2025 Bertolaso a Cremona: "Nuovo
ospedale entro sei anni"
Nazionali

Musetti-Auger Aliassime, l’azzurro in campo negli ottavi di Shanghai – Diretta


Lorenzo Musetti torna in campo a Shanghai. Oggi, mercoledì 8 ottobre, l’azzurro affronta il canadese Felix Auger Aliassime – in diretta tv e streaming – negli ottavi del Masters 1000 cinese, che ha visto il ritiro, nel turno precedente, di Jannik Sinner. Il toscano arriva dal convincente successo nel derby contro Luciano Darderi, mentre il suo avversario ha eliminato l’olandese Jesper de Jong nel terzo turno. 

La sfida vale doppio, perché mette in palio un posto nei quarti e punti pesantissimi in ottica qualificazione alle Atp Finals di Torino: Musetti è al momento ottavo nella race, il canadese lo segue a ruota (dal decimo posto sale al nono visto l’infortunio di Draper).  

In caso di passaggio del turno, ai quarti di finale di Shanghai Musetti sfiderebbe il francese Arthur Rinderknech, vincente contro il ceco Jiri Lehecka. 

 

