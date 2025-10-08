Ultime News

8 Ott 2025 Fanno tappa a Soncino le
Giornate di archeologia ritrovata
7 Ott 2025 Imprenditore "minacciato" da ex
dipendente: tentata estorsione
7 Ott 2025 Torna Vanitas' Market, nel fine
settimana la 32ª edizione
7 Ott 2025 Castelleone, l'associazione reduci
festeggia il secolo con una mostra
7 Ott 2025 Biblioteca Statale di Cremona,
ecco la rinnovata sala ragazzi
Nazionali

Musetti-Auger Aliassime oggi a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo a Shanghai. Oggi, mercoledì 8 ottobre, l’azzurro affronta il canadese Felix Auger Aliassime negli ottavi del Masters 1000 cinese. Il toscano arriva dal convincente successo nel derby contro Luciano Darderi, mentre il suo avversario ha eliminato l’olandese Jesper de Jong nel terzo turno. La sfida vale doppio, perché mette in palio un posto nei quarti e punti pesantissimi in ottica qualificazione alle Atp Finals di Torino: Musetti è al momento ottavo nella race, il canadese lo segue a ruota (dal decimo posto sale al nono visto l’infortunio di Draper). Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  

Il match a Shanghai tra Musetti e Auger Aliassime si giocherà domani, mercoledì 8 ottobre, come terzo match sullo Stadium Court. La partita non inizierà prima delle 12:30 ora italiana. 

Il match tra Musetti e Auger Aliassime sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) e in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...