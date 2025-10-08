Ultime News

8 Ott 2025 Cremo, Vandeputte: "Voglio
ripagare la fiducia della società"
8 Ott 2025 Mercato e Festa del Torrone,
trovato il compromesso
8 Ott 2025 Lamastra (Unicatt): "Nobel per la
Chimica, sfide cruciali per la Terra"
8 Ott 2025 "Malato di gioco e geloso":
tre anni all'ex compagno violento
8 Ott 2025 Botte alla moglie incinta e pugni
alle figlie. Ex pivot a processo
Nazionali

Paolini, che rimonta a Wuhan: batte Yuan e raggiunge gli ottavi

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini avanza agli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Wuhan. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e 7 del seeding, ha superato oggi, mercoledì 8 ottobre, in rimonta la cinese e ‘padrona di casa’ Yue Yuan, numero 109 del ranking Wta, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 12 minuti.  

Paolini affronterà ora, agli ottavi del torneo cinese, la danese Clara Tauson, numero 12 del mondo e 10 del tabellone.  

 

