Partita la mobilitazione del Pd contro la sanità lombarda. Stamattina presidio al mercato e volantinaggio. “Ci sono troppe liste di attesa, viene intaccato il diritto alla salute dei cittadini lombardi e dei cittadini cremonesi – ha spiegato il segretario cittadino del Pd Roberto Galletti, e ci sono tante persone, tanti anziani che sono costretti a chiedere cure dal punto di vista privato. Questo non è più sostenibile, ormai è sotto l’attenzione e gli occhi di tutti”.

Il Pd si sta muovendo per fare una serie di proposte al fine di migliorare questa situazione. “Bisogna fare nuovi investimenti e ristrutturare il sistema pubblico sempre con anche il privato”. Ed ora inizia la battaglia in consiglio regionale. “Abbiamo raccolto oltre 100.000 firme in Lombardia per fare una proposta di legge che il 21 ottobre sarà discussa in Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la nostra rappresentanza ci sarà Matteo Piloni che porterà avanti con forza il nostro progetto e il nostro programma”.

Tra i punti che più stanno a cuore al Pd, così ha risposto Galletti: “Bisogna ritornare a valorizzare gli operatori, i sociosanitari, i medici che portano una grandissima esperienza, una grandissima professionalità in questa Regione. Bisogna partire da lì per garantire il rispetto alla salute dei cittadini”.

Non è mancato un passaggio sulle case di comunità. “Le case di comunità in questo momento sono delle scatole vuote, quindi bisogna riempirle di servizi, bisogna fare veramente qualche passo in avanti rispetto a farle diventare di comunità. Le persone che hanno dei problemi dal punto di vista sociosanitario devono sapere dove andare. Possono essere problemi di tutti i tipi, avere un malato in casa, una persona che con Alzheimer, tutte cose molto concrete su cui i cittadini rimangono molto spesso spaesati e devono avere dei punti di riferimento”.

Silvia Galli

