8 Ott 2025 "Build your Idea", le startup del
progetto Crit presentate a S.Monica
8 Ott 2025 Pd contro la sanità lombarda
Presidio al mercato e volantinaggio
8 Ott 2025 Carcere di Cremona, 41 unità di
personale assegnate a Cà del Ferro
8 Ott 2025 Baschirotto, nozze in vista:
Marika ha detto “sì”
8 Ott 2025 Gaza sotto assedio, assemblea
al Circolo Arci Signorini
Roma, alla stazione Nomentana appare scritta pro Hamas: “7 ottobre – felice resistenza”

(Adnkronos) – “7 ottobre, felice resistenza!”. Questa la scritta apparsa da poche ore nel sottopassaggio della fermata della stazione Nomentana a Roma, nella zona nord-est della Capitale.  

“Ferma condanna per la vergognosa scritta inneggiante alla strage terroristica del 7 ottobre apparsa in queste ore sul muro del sottopassaggio della stazione Nomentana, tra viale Etiopia e via Val d’Aosta”, affermano in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio, Marco Dolfi e Marta Marziali, consiglieri di Italia Viva rispettivamente al Municipio II e III.  

Per gli esponenti di Italia Viva si tratta di “un atto gravissimo che offende la memoria delle oltre mille vittime innocenti del massacro compiuto da Hamas e che rappresenta un segnale inquietante del crescente clima di odio verso Israele e verso gli ebrei a cui stiamo purtroppo assistendo in questo periodo, non solo nel nostro paese. In un momento storico in cui servono senso di responsabilità, rispetto reciproco e coraggio nella ricerca di soluzioni concrete per la pace, episodi del genere sono assolutamente inaccettabili. Chiediamo alle strutture e ai soggetti competenti di intervenire immediatamente per rimuovere la scritta e restituire dignità al luogo e alla nostra città, nella speranza di non dover più assistere a episodi del genere”. 

© Riproduzione riservata
