Ultime News

8 Ott 2025 "Build your Idea", le startup del
progetto Crit presentate a S.Monica
8 Ott 2025 Pd contro la sanità lombarda
Presidio al mercato e volantinaggio
8 Ott 2025 Carcere di Cremona, 41 unità di
personale assegnate a Cà del Ferro
8 Ott 2025 Baschirotto, nozze in vista:
Marika ha detto “sì”
8 Ott 2025 Gaza sotto assedio, assemblea
al Circolo Arci Signorini
Nazionali

Roma, Gualtieri: “Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per i suoi 75 anni”

(Adnkronos) – “Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per festeggiare i suoi 75 anni”. Ad annunciare la singolare iniziativa è il primo cittadino della Capitale oberto Gualtieri a ‘Repubblica Insieme – Roma, la fabbrica del cinema’ in corso all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. 

“A Roma ci sarà un importante allargamento della maggioranza che mi sostiene. A novembre infatti ci sarà un nuovo ingresso nella Giunta: in occasione dei suoi 75 anni, ho chiesto a Carlo Verdone di fare il sindaco per un giorno. Il campo largo fa un piccolo passo avanti…” scherza.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...