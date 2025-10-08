Ultime News

8 Ott 2025 "Build your Idea", le startup del
progetto Crit presentate a S.Monica
8 Ott 2025 Pd contro la sanità lombarda
Presidio al mercato e volantinaggio
8 Ott 2025 Carcere di Cremona, 41 unità di
personale assegnate a Cà del Ferro
8 Ott 2025 Baschirotto, nozze in vista:
Marika ha detto “sì”
8 Ott 2025 Gaza sotto assedio, assemblea
al Circolo Arci Signorini
Nazionali

Romano (InfoCamere): “Basta faldoni e sportelli, tutto gestibile 24 ore su 24”

(Adnkronos) – Utilizzare il digitale come leva per sburocratizzare e semplificare le informazioni e dare una migliore efficienza ai servizi erogati. E’ la strada indicata da Fabio Romano, responsabile Sviluppo Camere e Territorio di InfoCamere, durante la presentazione di ‘Camera del futuro’, il progetto di trasformazione digitale dell’ente camerale di Palermo ed Enna. “La ‘Camera del futuro’ – ha spiegato – è basata su agenti virtuali muniti di IA, sempre disponibili ad assistere imprese. Basta quindi faldoni cartacei e passaggi obbligatori agli sportelli, ma consultazioni immediate in ufficio o a casa, senza orari e limiti. Tutto questo si trova nel nuovo sito della Cciaa, progettato sulla base delle esigenze dell’utenza”.  

“Gli assistenti virtuali sono in grado di dare risposte autonomamente o di accompagnare l’imprenditore nella ricerca o nel fissare appuntamento con gli uffici, eventualmente anche virtuale – aggiunge – Questo è un supporto molto importante per le aziende che non hanno dipendenti, con il fine di inventariare e portare su digitale tutti i servizi attualmente erogati: semplificare, pagare, condividere documenti. Altro passaggio importante è quello di portare la Camera di Commercio nei territori, incontrando imprenditori presso enti partner e organizzazioni con cui sono state attivate collaborazioni”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...