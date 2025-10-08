Non si fermano a Cremona le manifestazioni a sostegno delle missioni umanitarie che si moltiplicano al largo delle coste israeliane, dopo gli arresti dei volontari imbarcati nella Global Sumud Flottilla.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì un flash mob è andato in scena ai Giardini Pubblici di Piazza Roma, stavolta a sostegno dei circa 100 sanitari tra medici e infermieri da tutto il mondo, che si trovano a bordo della nave Conscience, partita da Otranto il 30 settembre e nelle scorse ore intercettata e fermata dall’esercito di Israele, a circa 120 miglia nautiche dalle coste di Gaza.

Tra i presenti al presidio dei Giardini, anche Tina Maffezzoni, l’ostetrica cremonese da anni impegnata in tante missioni umanitarie, tra l’altro la Global March to Gaza dello scorso giugno durante la quale rimase bloccata al Cairo dopo che il Governo aveva impedito la partenza dei volontari alla volta del valico di Rafah, con l’obiettivo di fare entrare gli aiuti umanitari in palestina.

Ora l’attenzione è volta al sostegno delle iniziative umanitarie che si stanno susseguendo via mare, come appunto della della Conscience, diretta verso Gaza per fornire assistenza ad una popolazione in preda ad un’emergenza sanitaria senza eguali. A bordo, medicinali di prima necessità, come gli anestetici necessari negli interventi chirurgici, ma anche beni di utilizzo comune che sono diventati preziosi in quelle zone, come pannolini e assorbenti.

