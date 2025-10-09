Ultime News

9 Ott 2025 Comune di Cremona, arriva
il primo Bilancio di Genere
9 Ott 2025 San Bassano, fuori strada con l'auto:
grave una donna di 80 anni
9 Ott 2025 Riapertura Cinema Chaplin
dal 10 ottobre
9 Ott 2025 Promozione della salute sul luogo
di lavoro: premiata la Questura
9 Ott 2025 Vigili del Fuoco, 7 arrivi in
provincia. Piloni: "Insufficiente"
Nazionali

Accordo per Gaza, Mentana: “Innegabile successo di Trump”

(Adnkronos) – L’accordo in Medio Oriente annunciato dal presidente Usa Donald Trump è un “suo innegabile successo”. A definirlo così è il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, in un post pubblicato sui suoi canali social. Commentando l’annuncio del presidente statunitense, Mentana scrive: “‘Sono molto orgoglioso di annunciare…’. Sono passati solo dieci giorni dal lancio del piano di pace di Trump, e la straordinaria notizia dell’accordo è un suo innegabile successo”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...