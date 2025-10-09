Ascolti tv 8 ottobre, ‘Affari tuoi’ con il 24.5% sorpassa ‘La Ruota della Fortuna’

(Adnkronos) – ‘Affari Tuoi’ vince e sorpassa ‘La ruota della fortuna’. Gli ascolti di ieri, mercoledì 8 ottobre, hanno visto ‘Affari tuoi’, condotto da Stefano De Martino, su Rai1 conquistare l’Access Prime Time con 5.092.000 spettatori e il 24.5% di share, seguito da ‘La Ruota della Fortuna’, condotto da Gerry Scotti, su Canale 5 che totalizza 5.035.000 telespettatori pari al 24.2%.