9 Ott 2025 Badante cremonese morta a
Dalmine: la famiglia vuole risposte
9 Ott 2025 Conto alla rovescia per la 24^ HMC
Sabato la presentazione ufficiale
9 Ott 2025 Droga, estorsioni e un ordigno
esplosivo: 6 anni a ex latitante
9 Ott 2025 Il 59° Circuito del Porto
sarà domenica 17 maggio 2026
9 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”: puntata
sulle chiese di Manerba del Garda
Bullismo, Costarelli (Anp): “Docenti capiscano segnali ma scuola non sia lasciata sola”

(Adnkronos) – “Per la scuola il bullismo è un tema, ma la scuola non può essere lasciata da sola. Spesso si tende a delegare alla scuola tante azioni ma c’è bisogno di relazioni positive con l’esterno”. Lo ha detto Cristina Costarelli, presidente dell’Anp (Associazione Nazionale Presidi) Lazio, intervenendo agli Stati generali dell’educazione e della prevenzione al Palazzo dell’Informazione Adnkronos. “Per questo la scuola deve aprirsi senza diffidenza e autoreferenzialità. E’ importante -ha aggiunto- che i docenti capiscano i segnali, i cambiamenti di comportamento, i sintomi di disagio dei giovani”. 

 

 

