Bullismo, Grillo: “Abbiamo fatto cose importanti, passi avanti aiuteranno altri ragazzi”

9 Ott 2025 Clienti aggressivi e molesti
nel bar. Risarcito il titolare
9 Ott 2025 Viaggio in Sardegna inesistente
Cliente truffata, 46enne condannata
9 Ott 2025 Il futuro dell'IA: la lezione
di Fabio Santini al Politecnico
9 Ott 2025 Giornata Mondiale della Vista
i consigli del medico
9 Ott 2025 Badante cremonese morta a
Dalmine: la famiglia vuole risposte
(Adnkronos) – “Con il presidente Massaccesi abbiamo iniziato questo percorso tanti anni fa e, oggi, vedere quello che abbiamo fatto è importante. L’osservatorio ha ottenuto tanto e credo che con Unicef possiamo andare molto avanti e fare altre cose. Sono sicuro che anche questi ulteriori passi avanti potranno aiutare tanti ragazzi”. Lo dice Michele Grillo, consigliere alla presidenza Consiglio dei ministri e strategist Advisor del presidente Unicef, intervenendo al panel dal titolo “Strumenti e azioni. Esperienze e proposte per affrontare bullismo e disagio giovanile”, nel corso degli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, presso la sede dell’Adnkronos a Roma. 

