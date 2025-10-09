Cappotto “Orgoglio per riconferma in Consiglio Nazionale dei Geologi”

PALERMO (ITALPRESS) – “La riconferma è per me motivo di grande orgoglio, ma soprattutto un’ulteriore responsabilità verso una professione che deve oggi più che mai tornare protagonista delle scelte strategiche per il Paese. La geologia non può essere un’opzione: è una necessità, soprattutto in territori fragili come la Sicilia, dove il rischio idrogeologico, sismico e vulcanico è parte integrante della nostra quotidianità”. Lo ha dichiarato Filippo Cappotto, geologo siciliano, eletto nuovamente vicepresidente vicario del Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2025-2030.

(Fonte video: ufficio stampa Ordine dei Geologi)