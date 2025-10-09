Ultime News

9 Ott 2025 Salami come rifiuti abbandonati
Individuata ditta responsabile
9 Ott 2025 Clienti aggressivi e molesti
nel bar. Risarcito il titolare
9 Ott 2025 Viaggio in Sardegna inesistente
Cliente truffata, 46enne condannata
9 Ott 2025 Il futuro dell'IA: la lezione
di Fabio Santini al Politecnico
Controllo del territorio, vasto
dispiegamento dell'Arma a Torre

Ampio dispiegamento di Carabinieri, anche con l’ausilio dell’unità cinofila e di un elicottero, nella serata di giovedì a Torre de Picenardi. Una situazione che ha attirato l’attenzione di tanti residenti scesi in piazza per vedere cosa stesse accadendo. Pare che non sia in corso un’emergenza, ma che si tratti di un servizio coordinato di controllo del territorio. Nelle prossime ore saranno diffuse maggiori informazioni.

