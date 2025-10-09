Ampio dispiegamento di Carabinieri, anche con l’ausilio dell’unità cinofila e di un elicottero, nella serata di giovedì a Torre de Picenardi. Una situazione che ha attirato l’attenzione di tanti residenti scesi in piazza per vedere cosa stesse accadendo. Pare che non sia in corso un’emergenza, ma che si tratti di un servizio coordinato di controllo del territorio. Nelle prossime ore saranno diffuse maggiori informazioni.

