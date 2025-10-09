Ultime News

9 Ott 2025 Badante cremonese morta a
Dalmine: la famiglia vuole risposte
9 Ott 2025 Conto alla rovescia per la 24^ HMC
Sabato la presentazione ufficiale
9 Ott 2025 Droga, estorsioni e un ordigno
esplosivo: 6 anni a ex latitante
9 Ott 2025 Il 59° Circuito del Porto
sarà domenica 17 maggio 2026
9 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”: puntata
sulle chiese di Manerba del Garda
Nazionali

Emma torna live nel 2026, due grandi eventi a Milano e Roma: “Mi scoppia il cuore”

(Adnkronos) –
Emma torna live nel 2026. La cantante salentina, dopo l’uscita del nuovo singolo ‘Brutta storia’, ha annunciato il suo ritorno tra il pubblico con due grandi concerti previsti per la prossima estate, a Milano e a Roma.  

Emma si esibirà il 2 luglio del 2026 sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle di Roma, in occasione del Festival Rock in Roma. E lo show si replicherà il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro per il Milano Summer Festival. 

 

I biglietti, come annunciato dall’artista, saranno disponibili a partire dalle 18.00 di domani, venerdì 10 ottobre. “Mi scoppia il cuore”, ha scritto l’artista accompagnando la foto che annuncia i due grandi show che segnando un nuovo traguardo nella sua carriera.  

