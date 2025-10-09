Domenica 12 ottobre in piazza Stradivari sarà grande festa, tutta nel segno dell’agricoltura e dei prodotti di stagione. Con la regia di Coldiretti Cremona, per una domenica piazza Stradivari diventerà il cuore dell’agricoltura cremonese. Il programma è particolarmente ricco. Apre la giornata, dalle ore 9, il mercato di Campagna Amica, che proseguirà fino alle 19 circa, con il tema “Festa della Zucca”. Proporrà l’esposizione di zucche giganti, la degustazione gratuita dedicata alla versatilità della zucca, offerta dalle aziende agricole, la vendita di zucche a un prezzo amico. La visita al mercato sarà occasione per scoprire tutti i prodotti dell’agricoltura cremonese e lombarda: dai sapori più tipici (come formaggi e salumi, pane e prodotti da forno, miele e confetture, ortofrutta di stagione, ma anche vino, birra agricola, riso, pasta, prodotti a base di lumaca) ai colori e profumi di stagione (con i fiori e con i prodotti nati dalla lavanda). Tra le novità proposte in questa uscita d’autunno, ci sarà il banco “i piccantissimi”, interamente dedicato al peperoncino.

Per l’intera giornata saranno attive le postazioni dello “street food contadino”, con la presenza delle cuoche contadine che proporranno cibi tipici delle nostre campagne. Tra le proposte: gnocco fritto alla zucca accompagnato con salumi e formaggi, panino con porchetta cremonese, ma anche tortelli di zucca fatti a mano, piatto con porchetta e polenta, polpette di zucca, dolci contadini. Il tutto a base di prodotti che nascono nelle aziende agricole del territorio.

Grande attenzione per i più piccoli, che troveranno la consueta zona bimbi, dove scoprirsi piccoli agricoltori, disegnano e giocando con i mini-trattori. Ci saranno anche i giochi di una volta, realizzati rigorosamente in legno. Dalle ore 15:30 alle 18, con la collaborazione della fattoria didattica Maghenzani, sarà proposto il laboratorio gratuito “Tracce di Autunno”: un’immersione sensoriale, proposta a bimbe e bimbi, tra le raccolte che la natura ci offre in questa stagione, con tutte le sfumature dei colori d’autunno.

Gli appassionati di fiori troveranno una piccola oasi dedicata alle pianticelle e ai fiori di stagione, a cominciare dai ciclamini, che coloreranno al piazza. “Ci auguriamo che tanti cremonesi accolgano l’invito a prendere parte alla nostra giornata in piazza Stradivari, tutta nel segno del buono e del bello che nascono dall’agricoltura – sottolineano gli agricoltori della Coldiretti -. Vogliamo raccontare l’agricoltura cremonese e lombarda, con i suoi sapori, i suoi colori, i suoi volti, con l’impegno di tante aziende agricole teso a garantire cibo buono e sano, qualità della vita, cura dell’ambiente”.

