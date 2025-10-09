Inaugurazione traghetto Ro-Pax, Aricò “Prima nave Made in Sicily”





PALERMO (ITALPRESS) – “La prima nave Made in Sicily: la cantieristica in Sicilia riapre con la costruzione di un traghetto che aspettavamo da oltre trent’anni. È una nave di nuovissima generazione, che avrà la possibilità di stazionare nei porti siciliani per oltre 4 ore senza emettere anidride carbonica: sarà un bel biglietto da visita non solo per i siciliani, ma per i tanti turisti che verranno a passare qui le loro vacanze. Inizieremo con il collegamento tra Porto Empedocle e Lampedusa, con la nave che verrà messa a disposizione del servizio pubblico a partire dalla prossima estate. Questa è la prima nave, a breve con il presidente Schifani e il governo nazionale stabiliremo come attingere a ulteriori risorse per costruirne una seconda”. Così l’assessore delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana Alessandro Aricò durante l’inaugurazione del traghetto Ro-Pax “Costanza I di Sicilia”, tenutasi presso lo stabilimento Fincantieri a Palermo. xd8/vbo/mca3

