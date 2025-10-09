Ultime News

9 Ott 2025 Badante cremonese morta a
Dalmine: la famiglia vuole risposte
9 Ott 2025 Conto alla rovescia per la 24^ HMC
Sabato la presentazione ufficiale
9 Ott 2025 Droga, estorsioni e un ordigno
esplosivo: 6 anni a ex latitante
9 Ott 2025 Il 59° Circuito del Porto
sarà domenica 17 maggio 2026
9 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”: puntata
sulle chiese di Manerba del Garda
Nazionali

Inchiesta su ex procuratore Venditti: perquisito pm Milano che lavorò con lui

(Adnkronos) –
L’ex pm di Pavia, oggi in forza alla Procura di Milano, Pietro Paolo Mazza è stato perquisito dalla Guardia di finanza di Brescia nell’ambito di un filone d’indagine dell’inchiesta ’Clean’.  

In particolare Mazza, insieme all’ex procuratore aggiunto Mario Venditti – indagato per corruzione in atti giudiziari sul caso Garlasco – si sarebbe occupato di un fascicolo riguardante Asm, società multi servizio che si occupa di rifiuti.  

Intanto è stata fissata per martedì 14 ottobre l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Brescia per Venditti, accusato dalla procura di Brescia di aver favorito nel 2017 l’archiviazione di Andrea Sempio, oggi ancora indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. A difendere l’ex magistrato è l’avvocato Domenico Aiello che ha chiesto di annullare il decreto di sequestro eseguito il 26 settembre scorso.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...