Ultime News

9 Ott 2025 Comune di Cremona, arriva
il primo Bilancio di Genere
9 Ott 2025 San Bassano, fuori strada con l'auto:
grave una donna di 80 anni
9 Ott 2025 Riapertura Cinema Chaplin
dal 10 ottobre
9 Ott 2025 Promozione della salute sul luogo
di lavoro: premiata la Questura
9 Ott 2025 Vigili del Fuoco, 7 arrivi in
provincia. Piloni: "Insufficiente"
Nazionali

Investita sulle strisce pedonali, morta a Udine studentessa di 17 anni

(Adnkronos) – Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è morta stamane alle 6.30, dopo essere stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Edmondo Brian a Precenicco, a Udine. L’investimento è avvenuto poco distante dalla casa della ragazza che stava andando a prendere l’autobus che l’avrebbe portata al liceo artistico di Udine.  

Il ragazzo che era alla guida dell’auto, una Fiat Doblò, si è fermato per soccorrerla ma l’impatto è stato tale da sbalzare la ragazza di molti metri, uccidendola sul colpo. I sanitari del Sores 118 hanno provato a rianimarla ma senza esito. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.  

 

