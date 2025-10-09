Ultime News

9 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”: puntata
sulle chiese di Manerba del Garda
9 Ott 2025 Rinviata l'assemblea dei soci
Centropadane Eng, allarme della Uil
9 Ott 2025 Giornata Salute Mentale, il 10
ottobre "La scrittura che cura"
9 Ott 2025 Esercitazioni della Protezione Civile
sabato e domenica a Cremona e Stagno
9 Ott 2025 Delitto di Borgo Loreto: 16 anni
a Marco Viti. “Sono pentito”
Video Pillole

La Russa “Accordo Gaza notizia bellissima, Meloni complice di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ una notizia bellissima, un percorso di pace che va molto avanti e per il quale bisogna ringraziare chi si è speso, a partire da Trump e dai Paesi che sono stati all’altezza della situazione, e anche di Giorgia Meloni che, come qualcuno ha detto, è complice di pace. E’ un orgoglio per tutti noi italiani”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in merito all’accordo di pace per Gaza.

sat/mca3
(Fonte video: Senato)

© Riproduzione riservata
