Marchi “Fondo Innovazione per l’Agricoltura di particolare importanza”





BARI (ITALPRESS) – “Il Fondo innovazione è una misura di particolare importanza. Ismea è soggetto attuatore di questa misura e la gestisce grazie ai fondi messi a disposizione dal Governo Meloni e dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste. Si tratta di 75 milioni per l’anno 2023 e di altri 150 milioni per l’anno 2024, a cui si aggiungono gli ulteriori 47 milioni che il Governo ha messo a disposizione nello scorso agosto. Parliamo quindi di quasi 230 milioni di euro, in attesa dei nuovi fondi, prossimi ad arrivare, di Sviluppo e Coesione. Il tutto vale 400 milioni, è diretto alle piccole e medie imprese agricole e della pesca e consente innovazione: di sostituire il trattore quando è vecchio, di comprare droni e intelligenza artificiale, di risparmiare a livello di emissioni inquinanti, di consumo di acqua, irrigazione a goccia e fertilizzanti utilizzati nella maniera migliore. Una particolare attenzione c’è anche per le aree resilienti e per il Sud. Oltre 150 milioni di euro saranno dedicati al Sud e alle Isole. È un segnale di grandissima importanza, che lanciamo proprio qui ad Agrilevante”. Lo ha detto il direttore generale di Ismea Sergio Marchi nel corso dell’evento “Fondo Innovazione: un modello vincente per la competitività dell’agroalimentare italiano” ad Agrilevante, a Bari. xa2/pc/mca1

