Ultime News

9 Ott 2025 Comune di Cremona, arriva
il primo Bilancio di Genere
9 Ott 2025 San Bassano, fuori strada con l'auto:
grave una donna di 80 anni
9 Ott 2025 Riapertura Cinema Chaplin
dal 10 ottobre
9 Ott 2025 Promozione della salute sul luogo
di lavoro: premiata la Questura
9 Ott 2025 Vigili del Fuoco, 7 arrivi in
provincia. Piloni: "Insufficiente"
Nazionali

“Meloni complice della pace in Palestina”, il post della sorella Arianna

(Adnkronos) – Giorgia Meloni “complice della pace in Palestina”. È questa la didascalia che accompagna l’immagine della premier, pubblicata su Instagram da Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d’Italia e sorella della presidente del Consiglio, nel giorno dell’annuncio di Trump sull’accordo tra Israele e Hamas per la prima fase del piano di pace del presidente Usa.  

 

“L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza. Il governo Meloni ha da sempre sostenuto questo piano. Complici, sì: della pace in Palestina”, scrive Arianna Meloni. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...