9 Ott 2025 Esercitazioni della Protezione Civile
sabato e domenica a Cremona e Stagno
9 Ott 2025 Delitto di Borgo Loreto: 16 anni
a Marco Viti. “Sono pentito”
9 Ott 2025 Vitari a Cremona Solidale:
"Una filiera di servizi d'eccellenza"
9 Ott 2025 Festa della Zucca domenica 12 ottobre
in piazza Stradivari a Cremona
9 Ott 2025 Comune di Cremona, arriva
il primo Bilancio di Genere
Mo, Pagliaro (Inca Cgil): “In piazza il 25 ottobre perché pace precondizione sviluppo”

(Adnkronos) – “La pace è la precondizione dello sviluppo, per questo il 25 ottobre noi torneremo nuovamente in piazza per mettere le mani avanti e per dire che la Legge di stabilità all’insegna del riarmo non è accettabile”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Michele Pagliaro, presidente dell’Inca Cgil. 

“Questo Paese – spiega – ha tantissimi problemi a partire dallo Stato sociale. E’ un Paese che ha problemi con le liste di attesa nel settore della Sanità che si allungano sempre di più e che ha problemi nella scuola pubblica e nei trasporti. Noi pensiamo che bisogna partire dai settori produttivi: servono politiche industriali e risposte per il tessuto delle piccole e medie imprese, oggi colpite dai dazi e che hanno un costo dell’energia enorme che si riflette sulle condizioni e la qualità del lavoro”. 

