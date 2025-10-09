Ultime News

9 Ott 2025 Clienti aggressivi e molesti
nel bar. Risarcito il titolare
9 Ott 2025 Viaggio in Sardegna inesistente
Cliente truffata, 46enne condannata
9 Ott 2025 Il futuro dell'IA: la lezione
di Fabio Santini al Politecnico
9 Ott 2025 Giornata Mondiale della Vista
i consigli del medico
9 Ott 2025 Badante cremonese morta a
Dalmine: la famiglia vuole risposte
Nazionali

Sostenibilità, Perrini (Bocconi): “Economia circolare riduce costi e aumenta ricavi”

(Adnkronos) – “Dalla ricerca emerge che il tema principale è che l’economia circolare non solo può contribuire a migliorare la salute e la temperatura del pianeta, ma soprattutto che ci sono una serie di benefici in termini economici per le imprese”. Lo ha detto oggi all’Adnkronos Francesco Perrini, Head of Sustainability di Sda Bocconi School of Management, a margine del convegno “Creare valore economico sostenibile attraverso la gestione circolare dei residui industriali” presso Sda Bocconi School of Management, in collaborazione con Omnisyst. 

L’economia circolare “contribuisce a creare valore riducendo i costi, aumentando la produttività e aumentando i ricavi, trasformando i rifiuti in materie prime – ha poi aggiunto -. Benefici a 360 gradi per tutte le tipologie di impresa. Certo, più le imprese sono coinvolte in processi produttivi e di trasformazione industriale più questo vale. Vale un po’ meno per chi svolge attività di servizi”. 

“Un acceleratore dell’economia circolare saranno le nuove tecnologie digitali” ha concluso Perrini. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...