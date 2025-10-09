Ultime News

9 Ott 2025 Badante cremonese morta a
Dalmine: la famiglia vuole risposte
9 Ott 2025 Conto alla rovescia per la 24^ HMC
Sabato la presentazione ufficiale
9 Ott 2025 Droga, estorsioni e un ordigno
esplosivo: 6 anni a ex latitante
9 Ott 2025 Il 59° Circuito del Porto
sarà domenica 17 maggio 2026
9 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”: puntata
sulle chiese di Manerba del Garda
Nazionali

Spionaggio a Jacobs: squalifica di tre anni per Giacomo Tortu, fratello di Filippo

(Adnkronos) – Il Tribunale Federale della Fidal ha inflitto tre anni di squalifica e di inibizione a Giacomo Tortu, ex velocista e fratello di Filippo, campione olimpico nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo, per il caso di spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs. Spionaggio commissionato all’agenzia privata Equalize con l’obiettivo di raccogliere prove su un suo presunto uso di sostanze dopanti. 

Durante i tre anni Giacomo Tortu, per il quale la Procura Federale aveva chiesto la radiazione, non potrà svolgere alcuna attività in ambito Fidal né accedere ai campi di allenamento o di gara. Escluso ogni coinvolgimento del fratello Filippo e scagionata la società Raptors Milano, di cui Giacomo è presidente. 

© Riproduzione riservata
