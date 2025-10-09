X Factor, oggi i Bootcamp parte 2: si va verso le Last Call

(Adnkronos) – Dopo la prima parte dei Bootcamp, che ha messo alla prova giudici e concorrenti con tensioni, confronti accesi e scelte decisive, X Factor 2025 torna con il secondo round di questa fase cruciale. Oggi giovedì 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si riaccomodano al loro tavolo pronti a valutare gli ultimi artisti che hanno superato le audizioni e a completare così la rosa dei talenti che accederanno alle Last Call.

Anche nella seconda parte dei Bootcamp dello show, giudici e artisti seguiranno il nuovo meccanismo inaugurato una settimana fa: per proseguire nella competizione servono quattro sì convinti da parte dei giudici oppure l’X Pass, l’asso nella manica che può cambiare il destino di un concorrente con la garanzia di poter accedere alle Last Call nella squadra del giudice che l’avrà chiamato. L’unico a non averlo ancora utilizzato è Francesco Gabbani, che potrà giocarsi la sua carta in questa seconda e ultima tornata dei Bootcamp.

Nel backstage, a incoraggiare e sostenere i concorrenti prima e dopo la performance, ci sarà come sempre Giorgia, con la sua sensibilità e la sua energia.

Non mancheranno confronti e discussioni accese, ma anche momenti di pura emozione, mentre i giudici si avvicinano sempre di più alla composizione delle proprie squadre. Dopo questa quinta puntata infatti – in onda martedì alle 21:30 anche in chiaro su TV8 – la prossima settimana arriverà il momento delle Last Call dalle quali emergeranno i tre componenti di ciascuna squadra che potranno stringere in mano un biglietto per i Live Show, attesi da giovedì 23 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.