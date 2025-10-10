Ultime News

Ascolti tv 9 ottobre, vince ‘La Ricetta della Felicità’ su Rai1

(Adnkronos) – ‘La Ricetta della Felicità’, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2.910.000 spettatori e il 18.6% di share. Al secondo posto ‘La Notte nel Cuore’ su Canale5, che ha conquistato 2.399.000 spettatori con uno share del 15.9%. Terzo piazzamento della serata per ‘Black Adam’ su Italia1, che ha incollato davanti al video 1.152.000 spettatori con il 6.8% di share.  

A seguire tra gli altri ascolti di prima serata: ‘Piazzapulita’ su La7 (912.000 spettatori, share 7.1%), ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 (894.000 spettatori, share 6.6%), ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (821.000 spettatori, share 6.3%), ‘Sinceramente Persia – One Milf Show’ sul Nove (461.000 spettatori, share 2.7%), ‘Blacklight’ su Tv8 (331.000 spettatori, share 1.9%) e ‘Attenti al Libro’ su Rai3 (275.000 spettatori, share 1.7%). 

In access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5 ha prevalso con 5.211.000 spettatori e il 25.3% di share, superando ‘Affari Tuoi’ su Rai1, che ha registrato 4.811.000 spettatori con il 23.3%. Prima, ‘Cinque Minuti’ ha interessato 3.989.000 spettatori (20.3%), mentre ‘Gira La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 4.242.000 spettatori (21.2%).  

