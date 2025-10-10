Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere sarà in oltre 150 piazze, in tutte le regioni italiane, per la II edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, l’iniziativa a sostegno del Fondo Emergenze che garantisce un intervento medico umanitario rapido e indipendente in contesti di emergenza, conflitto e calamità naturali.

A Cremona, la campagna si svolgerà in Corso Campi 46 dove i volontari distribuiranno una speciale scatola di biscotti in edizione limitata che ritrae l’arrivo di aiuti umanitari via aerea e via terra in un campo tendato, lì dove andranno i fondi raccolti attraverso questa iniziativa. Con una donazione minima di 15 euro si riceve una scatola di biscotti, disponibili in 3 gusti (classico, cioccolato, frutti di bosco), realizzati con il supporto di Grancereale.

“Dopo il successo dell’anno scorso, abbiamo scelto di raddoppiare la nostra presenza in tutta Italia. Anche attraverso un gesto semplice come la donazione per una scatola di biscotti, si può dare un aiuto fondamentale che ci permette di garantire cure mediche dove c’è più bisogno, in oltre 70 paesi al mondo”, dichiara Laura Perrotta, direttrice raccolta fondi di Medici Senza Frontiere.

