Ultime News

10 Ott 2025 Fucilazione di Luigi Ruggeri,
cerimonia di commemorazione
10 Ott 2025 Ponchielli talk scienza con
Caccia, Mancuso e Barbascura
10 Ott 2025 Bcc: risultati in crescita
nel primo semestre del 2025
10 Ott 2025 Omar Galliani: la sua mostra
alla galleria d'arte Mangano
10 Ott 2025 Petsfestival: al via in Fiera
la dodicesima edizione
Cronaca

Bosco didattico di Castelleone
Il 12 ottobre nuova apertura

Domenica 12 ottobre 2025, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, le strutture provinciali della Cascina Stella e del Bosco Didattico di Castelleone saranno aperte al pubblico per consentire a tutti gli interessati di passeggiare liberamente in un ambiente naturale che accoglie numerosi organismi rappresentativi della biodiversità locale, tra flora e fauna tipiche del nostro territorio. Come di consueto, i visitatori potranno scegliere se esplorare il Bosco autonomamente oppure usufruire dell’accompagnamento del personale provinciale, delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Cremona e dei naturalisti volontari, che saranno a disposizione di chi lo desidera per guidare il pubblico alla scoperta delle specie animali e vegetali presenti, offrendo informazioni e curiosità sugli aspetti più interessanti dell’area.

Le visite guidate partiranno dal parcheggio antistante l’ingresso del Bosco Didattico o dal piazzale antistante la Cascina Stella. L’evento è gratuito e aperto a tutti, grandi e piccini.

Si ricorda che, pur essendo presenti percorsi appositamente predisposti, è consigliabile indossare calzature e abbigliamento adeguati ad un’escursione in natura.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...