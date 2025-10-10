Domenica 12 ottobre 2025, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, le strutture provinciali della Cascina Stella e del Bosco Didattico di Castelleone saranno aperte al pubblico per consentire a tutti gli interessati di passeggiare liberamente in un ambiente naturale che accoglie numerosi organismi rappresentativi della biodiversità locale, tra flora e fauna tipiche del nostro territorio. Come di consueto, i visitatori potranno scegliere se esplorare il Bosco autonomamente oppure usufruire dell’accompagnamento del personale provinciale, delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Cremona e dei naturalisti volontari, che saranno a disposizione di chi lo desidera per guidare il pubblico alla scoperta delle specie animali e vegetali presenti, offrendo informazioni e curiosità sugli aspetti più interessanti dell’area.

Le visite guidate partiranno dal parcheggio antistante l’ingresso del Bosco Didattico o dal piazzale antistante la Cascina Stella. L’evento è gratuito e aperto a tutti, grandi e piccini.

Si ricorda che, pur essendo presenti percorsi appositamente predisposti, è consigliabile indossare calzature e abbigliamento adeguati ad un’escursione in natura.

