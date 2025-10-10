Ultime News

Ciclismo, Viviani annuncia il ritiro: “Sedici anni fantastici, ho raggiunto ciò che volevo”

(Adnkronos) – “Tra 2010 e 2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! Oggi vi annuncio la fine della mia carriera da ciclista professionista!. Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni!”. Così Elia Viviani, via social, annuncia l’addio al ciclismo agonistico. In carriera ha vinto l’oro nell’omnium ai Giochi di Rio de Janeiro, l’argento insieme a Simone Consonni nell’americana a Parigi 2024 e il bronzo ancora nell’omnium a Tokyo 2020, senza contare le vittorie su strada come le cinque tappe al Giro d’Italia, le tre alla Vuelta di Spagna e una tappa del Tour de France. 

