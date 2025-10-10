Ultime News

10 Ott 2025 Furto a Crema ed uno tentato a
Castelleone: denunciati due 28enni
10 Ott 2025 "Lo scatto icona del nostro tempo"
nel podcast di "24 minuti"
10 Ott 2025 Casalasco al setaccio dei Carabinieri
Segnalati due assuntori di droga
10 Ott 2025 Rifiuti abbandonati nel Parco
del Po: denunciato artigiano
10 Ott 2025 Droga, nel 2024 sequestrate
oltre 1000 piante di marijuana
Filippine, terremoto di magnitudo 7,4 nel sud del Paese: allarme tsunami revocato

Una scossa di magnitudo 7,4 ha colpito il sud delle Filippine, scatenando il panico tra i residenti delle zone colpite. Immediato l’allarme tsunami, rientrato poco dopo. Almeno una persona è rimasta uccisa nel crollo di un muro di cemento a Mati City, secondo quanto riferito da Ednar Dayanghirang, direttore regionale dell’Ufficio della Protezione Civile. 

La scossa è stata rilevata alle 9:43 locali al largo della costa della provincia di Davao Orientale, circa mille chilometri a sud di Manila, secondo l’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs). “Ci aspettiamo danni e scosse di assestamento”, ha detto il direttore del Phivolcs Teresito Bacolcol.  

