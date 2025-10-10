Egr. Direttore,

dall’incontro da noi richiesto e avuto in Commissione Agricoltura in Regione con le associazioni di categoria sono emerse le grandi preoccupazioni per i tagli alla Pac e l’istituzione di un fondo unico.

I tagli alla Pac saranno di 86 miliardi per tutta l’Unione Europea. Per l’Italia saranno 8 miliardi tagliati e per la Lombardia 1 miliardo. Inoltre, con il fondo unico, le regioni perderanno il loro importante ruolo nel settore agroalimentare.

Oltre ai tagli della Pac, i temi affrontati dai partecipanti all’audizione sono stati i dazi e gli accordi internazionali, come il Mercosur, che vanno decisamente respinti. In materia di dazi è emerso il dato drammatico della perdita del 21% sulle esportazioni registrato nel mese di agosto 2025. Un calo preoccupante rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda gli accordi internazionali, che rappresentano un’opportunità, è stato ribadita la necessità di garantire la reciprocità perché oggi rappresentano spesso un modello di concorrenza sleale.

Sono temi di carattere sovranazionale. Tuttavia, è importantissimo il ruolo che la regione Lombardia deve svolgere. In questo ambito daremo battaglia perché l’agricoltura torni ad essere centrale nelle politiche europee, che è l’esatto contrario di quello che sta facendo la Commissione europea.

A questo proposito è fondamentale richiedere alla Commissione europea di cambiare radicalmente posizione e questo va fatto, oltreché dalla politica, dalle associazioni di categoria, evitando di individuare come unica responsabile di queste scelte dannose la presidente della Commissione ovvero Ursula von der Leyen. Infatti, tali scelte drammatiche vedono come responsabile anche il commissario indicato dal Governo italiano nonché vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, autorevole esponente di Fratelli d’Italia. Siccome Fitto non è stato sfiduciato da chi l’ha indicato, abbiamo la certezza che Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia abbiano condiviso la decisione della Commissione.

Il prossimo 21 ottobre in Consiglio regionale si discuterà una nostra mozione per esprimere chiaramente la contrarietà a questi tagli e mettere in campo ogni iniziativa per evitarli.

Matteo Piloni, Consigliere regionale Pd, segretario ufficio presidenza Commissione Agricoltura

© Riproduzione riservata