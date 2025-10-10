Ultime News

10 Ott 2025 Furto a Crema ed uno tentato a
Castelleone: denunciati due 28enni
10 Ott 2025 "Lo scatto icona del nostro tempo"
nel podcast di "24 minuti"
10 Ott 2025 Casalasco al setaccio dei Carabinieri
Segnalati due assuntori di droga
10 Ott 2025 Rifiuti abbandonati nel Parco
del Po: denunciato artigiano
10 Ott 2025 Droga, nel 2024 sequestrate
oltre 1000 piante di marijuana
Nazionali

Haka in Parlamento, stop alla deputata in Nuova Zelanda

(Adnkronos) – La deputata fa l’haka in Parlamento e la seduta viene sospesa. Succede in Nuova Zelanda, dopo l’insediamento di una nuova deputata. Oriini Kaipara, maori, viene eletta e dopo il discorso di presentazione celebra la sua elezione con una haka, a cui si uniscono persone che assistono alla seduta. L’haka all’interno dell’aula parlamentare non è una novità assoluta, si tratta di una situazione che si è già verificata in passato. 

 

 

Lo speaker della Camera, Gerry Brownlee, non approva. “No, questo no”, dice. “Era stato garantito che non sarebbe successo… Non è possibile”, dice. Quindi, scatta lo stop: “Seduta sospesa”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...