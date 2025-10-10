Ultime News

10 Ott 2025 Quartiere Giordano Cadore,
positivo incontro in Comune
10 Ott 2025 Blitz Polizia Locale in centro,
sequestrate merci a venditore abusivo
10 Ott 2025 Gaza, proteste in piazza
nonostante il Cessate il Fuoco
10 Ott 2025 Travel Experience di Rimini:
incontri e nuove prospettive
10 Ott 2025 Arte del '900 protagonista della
festa di Fondazione Città di Cremona
Isole minori, Musumeci “Pronto ddl per riordino amministrativo”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – “Questo governo non solo ha stanziato 100 milioni per le infrastrutture pubbliche delle isole minori per renderle più sicure di fronte al rischio sismico, ma abbiamo già pronto un disegno di legge che per la prima volta mette assieme l’assetto organizzativo, l’assetto amministrativo e disciplina i servizi essenziali”. Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aprendo gli Stati Generali delle isole minori a Lipari.
