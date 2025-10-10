Isole minori, Musumeci “Pronto ddl per riordino amministrativo”





LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – “Questo governo non solo ha stanziato 100 milioni per le infrastrutture pubbliche delle isole minori per renderle più sicure di fronte al rischio sismico, ma abbiamo già pronto un disegno di legge che per la prima volta mette assieme l’assetto organizzativo, l’assetto amministrativo e disciplina i servizi essenziali”. Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aprendo gli Stati Generali delle isole minori a Lipari.

