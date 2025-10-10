Ultime News

10 Ott 2025 Quartiere Giordano Cadore,
positivo incontro in Comune
10 Ott 2025 Blitz Polizia Locale in centro,
sequestrate merci a venditore abusivo
10 Ott 2025 Gaza, proteste in piazza
nonostante il Cessate il Fuoco
10 Ott 2025 Travel Experience di Rimini:
incontri e nuove prospettive
10 Ott 2025 Arte del '900 protagonista della
festa di Fondazione Città di Cremona
Video Pillole

Isole minori, Piantedosi “Creare strutture stabili servizi essenziali”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – “E’ una grande scommessa quella di creare delle strutture stabili sui servizi essenziali, soprattutto i servizi della sicurezza, in sintonia con le caratteristiche delle isole minori. Il governo ha dei provvedimenti con cui metterà ulteriori risorse per rafforzare un modello che vede privilegiare le caratteristiche specifiche dei singoli luoghi. Quindi privilegiare soprattutto le dotazioni strutturali a disposizione delle forze di soccorso”. Lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine degli Stati Generali delle Isole Minori Marine a Lipari.
xa9/mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...