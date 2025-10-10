Manovra, Bombardieri “Presentate le priorità, intervenire sui salari”





ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo cominciato il confronto dal documento, non ci sono risposte rispetto a quelle che sono le nostre piattaforme e le richieste che abbiamo fatto su lavoro, fisco, pensioni, cito opzione donna per tutti e sanità. Abbiamo però oggi posto al governo una richiesta. Noi in questi giorni abbiamo discusso con alcune associazioni datoriali e in modo particolare con Confindustria e abbiamo posto al governo delle priorità, perché nessuno di noi pensa che sia necessario superare il tetto del deficit previsto, ma chiediamo nella predisposizione del documento e nella predisposizione della manovra alcune priorità”. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi col governo sulla manovra.

xl5/ads/mca3

© Riproduzione riservata