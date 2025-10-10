Manovra, Capone “Approccio serio, nessuna certezza su blocco pensioni”





ROMA (ITALPRESS) – “C’e’ un attenzione importante per quello che riguarda la possibilità della riforma degli scaglioni Irpef, almeno fino a 50mila euro di reddito, forse anche qualcosa di più. C’e’ attenzione a ruolo che la sanità deve avere, c’è interesse e attenzione rispetto a percorsi partecipativi e quindi a interventi per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Nel complesso un approccio serio, cauto, non particolarmente espansivo, che tiene conto evidentemente di un quadro complessivo dell’economia che ha dato risultati positivi negli ultimi tempi ma che risente dell’instabilità del quadro internazionale”. Così il segretario generale dell’Ugl, Francesco Paolo Capone, al termine dell’incontro tra governo e sindacati e Palazzo Chigi sulla manovra.

xl5/ads/mca3

© Riproduzione riservata