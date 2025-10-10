Ultime News

10 Ott 2025 Quartiere Giordano Cadore,
positivo incontro in Comune
10 Ott 2025 Blitz Polizia Locale in centro,
sequestrate merci a venditore abusivo
10 Ott 2025 Gaza, proteste in piazza
nonostante il Cessate il Fuoco
10 Ott 2025 Travel Experience di Rimini:
incontri e nuove prospettive
10 Ott 2025 Arte del '900 protagonista della
festa di Fondazione Città di Cremona
Video Pillole

Manovra, Fumarola “Abbastanza soddisfatti, arrivate delle risposte”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo incontro è stato importante e non è stato solo un incontro tecnico sulla manovra, perché questo è un tempo complesso e abbiamo pensato che dovesse anche servire per costruire insieme una strategia di lungo respiro. Noi siamo abbastanza soddisfatti, perchè su alcune richieste sono arrivate risposte”. Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, al termine dell’incontro tra sindacati e governo sulla manovra a Palazzo Chigi. Per la leader della Cisl “vediamo, perché è un lavoro in progress, servono le risorse. Auspichiamo qualche altra risposta positiva”.
