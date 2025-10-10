Manovra, Landini “Incontro dannoso, ok a mobilitazione il 25 ottobre”





ROMA (ITALPRESS) – “È stato un incontro dannoso, perché non abbiamo avuto risposta sulle richieste che abbiamo avanzato. La manovra, per quel poco che ci è stato illustrato, porta questo Paese a sbattere”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati sulla manovra. “Abbiamo detto con chiarezza che questa manovra non fa crescere il Paese, perché non ci sono investimenti e non si affrontano i nodi di fondo come l’emergenza salariale. Non è più accettabile che a pagare le tasse siano i lavoratori dipendenti e i pensionati”, ha aggiunto. Dunque ha confermato le ragioni alla base della mobilitazione convocata per il 25 ottobre a piazza San Giovanni a Roma: “Dopo questo incontro le ragioni che ci hanno portato a lanciarla sono più che motivate”.

xl5/ads/mca3

© Riproduzione riservata