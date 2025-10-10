Ultime News

10 Ott 2025 Furto a Crema ed uno tentato a
Castelleone: denunciati due 28enni
10 Ott 2025 "Lo scatto icona del nostro tempo"
nel podcast di "24 minuti"
10 Ott 2025 Casalasco al setaccio dei Carabinieri
Segnalati due assuntori di droga
10 Ott 2025 Rifiuti abbandonati nel Parco
del Po: denunciato artigiano
10 Ott 2025 Droga, nel 2024 sequestrate
oltre 1000 piante di marijuana
Nazionali

Mazara del Vallo, morta di cancro la prof che denunciò ritardi nei referti oncologici

(Adnkronos) – È morta di cancro a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Maria Cristina Gallo, la donna di 57 anni che a febbraio di quest’anno denunciò la scandalo dei ritardi, anche di due anni, nella consegna dei referti oncologici all’Asp di Trapani. La professoressa, che era stata operata per un semplice fibroma, ottenne il referto istologico quasi un anno dopo quando ormai il tumore era al quarto stadio. Sul caso dei referti è in corso un’inchiesta della procura di Trapani.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...