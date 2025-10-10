Novità in casa Suzuki con le DR





ROMA (ITALPRESS) – Arrivano nelle concessionarie Suzuki le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM, sintesi di prestazioni, versatilità e design all’avanguardia. La DR-Z4S, l’enduro con cerchi da 21 pollici e 18 pollici, pronta ad affrontare ogni tipo di terreno, dall’off-road alle strade asfaltate, garantendo sempre agilità, equilibrio e divertimento di guida. La DR-Z4SM, invece, è una supermotard con cerchi da 17 pollici progettata per offrire il massimo piacere di guida sia su strada sia tra i cordoli dei circuiti più tecnici. Entrambe le versioni incarnano l’eccellenza della qualità manifatturiera giapponese. Con un design ricercato e un comportamento dinamico e brillante, le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM si dimostrano perfette non solo nei rispettivi ambiti d’impiego – trail, off-road, circuito – ma anche per chi cerca una moto versatile e divertente in ogni contesto. Le due versioni si differenziano per ergonomia e assetto: la DR-Z4S ha il manubrio più rialzato, pedane avanzate, ideali per la guida in piedi, mentre la DR-Z4SM adotta una posizione più sportiva. Le sovrastrutture puntano alla funzionalità: cupolino con faro a LED, strumentazione LCD e una sella studiata per offrire libertà di movimento, grazie anche alla snellezza del serbatoio da 8,7 litri. Entrambe sono spinte dal nuovo monocilindrico a quattro tempi da 398 cc., bialbero e raffreddato a liquido, che eroga 38 cavalli e 37 Nm di coppia. Il prezzo di acquisto è identico: 9.700 Euro.

